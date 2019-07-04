Зеленский засекретил переговоры с Россией по газу

Администрации украинского президента Владимира Зеленского отказалась разглашать данные о переговорах с российской стороной по поводу поставок природного газа. Об этом сообщают "Украинские новости".
Отмечается, что ведомстве "проигнорировали" вопросы, связанные с тем, кто и с кем проводил такие переговоры, если они состоялись, какие распоряжения давал глава государства по этому вопросу и участвовали ли в переговорах третьи лица.
"Ваше письмо … не может рассматриваться как запрос на информацию", — заявили в администрации.
Уточняется, что запрос якобы не соответствует нормам закона "О доступе к публичной информации".
Ранее сообщалось, что в "Нафтогазе" захотели говорить с Россией из-за угрозы перебоев с транзитом.