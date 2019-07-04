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Порошенко обрадовался снятию с выборов «сепаратистов» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о снятии с выборов Андрея Клюева и Анатолия Шария. Об этом он написал в своем Facebook.
«Я приветствую взвешенное и справедливое решение. На нескольких сепаратистов и врагов Украины в новой Верховной Раде будет меньше», — написал Порошенко.
Политик отметил большую роль гражданского общества в снятии Клюева и Шария с выборов.
«Благодаря настоянию общественных активистов и команды "Европейской Солидарности" ЦИК отменила регистрацию экс-главы Администрации Януковича Андрея Клюева и одного промосковского пропагандиста», — написал он.
Центризбирком официально пустил на выборы Клюева, Шария и Кузьмина накануне, 2 июля. После этого в Киеве начались акции протеста против участия этих кандидатов в выборах. В результате решение о их регистрации в качестве кандидатов было отменено.
Экс-глава администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрей Клюев, блогер Анатолий Шарий и бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин преследуются правоохранительными органами Украины. Клюева подозревают в присвоении имущества, превышении властных полномочий и незаконном препятствовании митингам, Шария — в заведомо ложном сообщении о преступлении, а Кузьмина — в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в отмывании имущества, добытого преступным путем.
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В мире , Украина , Ренат Кузьмин , Виктор Янукович , Анатолий Шарий , Андрей Клюев , Петр Порошенко , Центризбирком России , Верховная Рада
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