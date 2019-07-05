Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Риме

"Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой", — заявил Берлускони на своей странице в Facebook.

Пост о встрече с российским лидером сопровождается 45-секундной видеозаписью.

"Партия "Вперед, Италия" продолжит усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России — обязательство, которое находит все более широкую поддержку в нашей стране и в Европе", — добавил Берлускони.

Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.

Путин по окончании официальной программы провел в аэропорту Рима краткую дружественную встречу со своим другом Берлускони.

Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал 82-летнего политика по имени, отметив, что "он является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене".