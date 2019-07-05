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Берлускони рассказал о встрече с Путиным в Риме 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Италии, председатель партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони заявил, что его ночная встреча с президентом России Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила их дружбу и взаимоуважение, а также важность отношений Италии и России.
"Беседа стала поводом подтвердить существующие между нами отношения уважения и сердечной дружбы, а также основополагающую важность отношений России с Италией и России с Европой", — заявил Берлускони на своей странице в Facebook.
Пост о встрече с российским лидером сопровождается 45-секундной видеозаписью.
"Партия "Вперед, Италия" продолжит усилия по преодолению несправедливого и неэффективного механизма санкций против России — обязательство, которое находит все более широкую поддержку в нашей стране и в Европе", — добавил Берлускони.
Путин в четверг посетил Рим, где встретился с папой Франциском и президентом Италии Серджо Маттареллой, а также провел переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте.
Путин по окончании официальной программы провел в аэропорту Рима краткую дружественную встречу со своим другом Берлускони.
Путина и Берлускони связывает давняя дружба. В интервью газете Corriere della Sera в преддверии визита в Италию Путин назвал 82-летнего политика по имени, отметив, что "он является политиком мирового масштаба, настоящим лидером, твердо отстаивавшим интересы своей страны на международной арене".
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Комментарии
В мире , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Сильвио Берлускони , Сorriere della sera , Италия , Рим
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