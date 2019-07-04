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Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Депутаты из новой фракции "Идентичность и демократия" (ID), объединившей в ЕП сторонников усиления суверенитета европейских стран, намерены участвовать в работе парламентской делегации по сотрудничеству с РФ и выступать за улучшение отношений с Москвой, заявил в интервью РИА Новости зампред фракции Николя Бэй.
Фракция ID, которую часто называют "группой евроскептиков", насчитывает 73 депутата, она стала пятой по величине в новом составе Европарламента.
"Фракция будет представлена во всех парламентских делегациях, в том числе и по связям с Россией", — сообщил евродепутат.
Он отметил, что "ЕС в отношении к России сохраняет агрессивное и устаревшее поведение, унаследованное от "холодной войны" и серьезно подрывающее интересы наших соответствующих стран".
"Эта парламентская делегация, к сожалению, является антироссийским бастионом, а не органом, способствующим диалогу", — отметил он.
По его словам, фракция намерена сделать так, чтобы "там был услышан другой голос" в пользу "более спокойных отношений для взаимной выгоды".
"И мы также развиваем отношения с Россией независимо от официальных структур Европарламента", — добавил он.
"Учитывая количество наших депутатов, мы имеем право требовать справедливого распределения важных постов в ЕП, в том числе заместителя председателя парламента, председателя или зампреда парламентских комитетов и делегаций", — пояснил он.
"Но остается неясным, будут ли наши оппоненты уважать принятую в ЕП практику, а также демократию, или, наоборот, предпочтут действовать сектантски, попирая результаты выборов", — сказал евродепутат.
Ранее он уже заявлял, что политические оппоненты могут попытаться помешать получить евроскептикам руководящие посты в ЕП.
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В мире , ЕС , Европарламент , РИА Новости , Москва
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