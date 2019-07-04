Порошенко позвал украинцев на акцию протеста

Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации. По его словам, подобное решение может принять Конституционный суд (КС) Украины.

Это позволит вернуться к власти людям, мечтавшим в течение последних пяти лет о реванше, написал Порошенко на своей странице в Facebook.

"Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Люстрация — это путь к политическому очищению Украины от её авторитарного прошлого!" — говорится в сообщении лидера партии «Европейская солидарность».

Начало акции намечено на утро 4 июля у здания КС Украины.