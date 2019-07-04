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Порошенко позвал украинцев на акцию протеста 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Nataliia Ozirska/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации. По его словам, подобное решение может принять Конституционный суд (КС) Украины.
Это позволит вернуться к власти людям, мечтавшим в течение последних пяти лет о реванше, написал Порошенко на своей странице в Facebook.
"Мы не будем спокойно молчать и ждать возвращения в 2013-й год. Люстрация — это путь к политическому очищению Украины от её авторитарного прошлого!" — говорится в сообщении лидера партии «Европейская солидарность».
Начало акции намечено на утро 4 июля у здания КС Украины.
Ранее News.ru сообщал, что украинцам посоветовали обходить Порошенко стороной и не приближаться к нему на расстояние вытянутой руки. В противном случае можно пострадать от действий этого политика, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, общение с Порошенко является риском для личной безопасности.
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Комментарии7
В мире , Дмитрий Белик , Петр Порошенко , Госдума
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