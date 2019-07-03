В ПАСЕ рассказали об ожиданиях от возвращения России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, но есть определённые ожидания после восстановления её полномочий в организации. Об этом заявила заместитель генсека СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони.

«В отношении Российской Федерации есть ряд ожиданий, которые должны быть выполнены. Я не называю это условиями, поскольку это слово не было использовано, но это сильные ожидания, и они это знают», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что эти ожидания связаны с возвратом к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи, шагами по украинским морякам, а также выплатой всех взносов, причитающихся в бюджет Совета Европы.

Ранее в Совете Европы заявили, что Россия заплатила взнос в бюджет за 2019 год, его сумма составила примерно €33 млн В июне ассамблея восстановила права России. Позднее в российской делегации заявили, что страна погасит долг до ноября.