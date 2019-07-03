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В ПАСЕ рассказали об ожиданиях от возвращения России 

RT на русском 25 минут назад
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, но есть определённые ожидания после восстановления её полномочий в организации. Об этом заявила заместитель генсека СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони.
«В отношении Российской Федерации есть ряд ожиданий, которые должны быть выполнены. Я не называю это условиями, поскольку это слово не было использовано, но это сильные ожидания, и они это знают», — приводит РИА Новости её слова.
Она отметила, что эти ожидания связаны с возвратом к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи, шагами по украинским морякам, а также выплатой всех взносов, причитающихся в бюджет Совета Европы.
Ранее в Совете Европы заявили, что Россия заплатила взнос в бюджет за 2019 год, его сумма составила примерно €33 млн В июне ассамблея восстановила права России. Позднее в российской делегации заявили, что страна погасит долг до ноября.
3 июля председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
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Комментарии1
В мире , Леонид Слуцкий , Комитет госдумы по международным делам , Совет Европы , РИА Новости
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