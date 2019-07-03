В ЕС прокомментировали запрет России на полёты в Грузию

В европейской дипслужбе заявили, что считают несоразмерным решение России о запрете полётов в Грузию с 8 июля.

В ведомстве заявили, что «последние события в отношениях между Российской Федерацией и Грузией рискуют негативно сказаться на гражданах обеих стран».

«Считаем решение России о запрете полётов в Грузию с 8 июля необоснованным и несоразмерным», — приводит РИА Новости сообщение.

Также отмечается, что ограничения на пересечение границы с Грузией, введённые в Абхазии, «серьёзно сказываются на свободе передвижения и создают дополнительные трудности для населения, затронутого конфликтом».

«Их необходимо снять, чтобы избежать дальнейших гуманитарных трудностей. Начавшийся сегодня раунд Женевских международных дискуссий должен быть эффективно использован для снижения напряженности и облегчения положения населения», — сообщили в дипслужбе.

21 июня Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.

Он будет действовать с 8 июля.