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В ЕС прокомментировали запрет России на полёты в Грузию 

RT на русском 2 часа назад
В европейской дипслужбе заявили, что считают несоразмерным решение России о запрете полётов в Грузию с 8 июля.
В ведомстве заявили, что «последние события в отношениях между Российской Федерацией и Грузией рискуют негативно сказаться на гражданах обеих стран».
«Считаем решение России о запрете полётов в Грузию с 8 июля необоснованным и несоразмерным», — приводит РИА Новости сообщение.
Также отмечается, что ограничения на пересечение границы с Грузией, введённые в Абхазии, «серьёзно сказываются на свободе передвижения и создают дополнительные трудности для населения, затронутого конфликтом».
«Их необходимо снять, чтобы избежать дальнейших гуманитарных трудностей. Начавшийся сегодня раунд Женевских международных дискуссий должен быть эффективно использован для снижения напряженности и облегчения положения населения», — сообщили в дипслужбе.
21 июня Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию.
Он будет действовать с 8 июля.
RT на русском: последние новости
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Комментарии41
В мире , ЕС , РИА Новости , Грузия
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