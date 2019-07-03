В списках партии Зеленского нашли россиянина

Уточняется, что в списках Зеленского нашли Михаила Соколов, который может быть жителем России.

Разумков подтвердил, что в настоящее время россиянин действительно числится в списках "Слуги народа". Он подчеркнул, что эта информация пока недостоверная, ее проверяют.

"Окончательное решение будет принято на съезде партии", — заключил Разумков.

Ранее сообщалось, что депутат Рады выступил против предложения партии Зеленского.