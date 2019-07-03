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В списках партии Зеленского нашли россиянина 

Газета.Ru 40 минут назад
Глава партии "Слуги народа" Дмитрий Разумков заявил, что в составе партии украинского лидера Владимира Зеленского может находиться гражданин России. Об этом сообщают украинским СМИ.
Уточняется, что в списках Зеленского нашли Михаила Соколов, который может быть жителем России.
Разумков подтвердил, что в настоящее время россиянин действительно числится в списках "Слуги народа". Он подчеркнул, что эта информация пока недостоверная, ее проверяют.
"Окончательное решение будет принято на съезде партии", — заключил Разумков.
Ранее сообщалось, что депутат Рады выступил против предложения партии Зеленского.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков
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