В команде Зеленского нашли россиянина

Речь идет о кандидате от «Слуги народа» Михаиле Соколове , он находится под номером 99 в избирательном списке партии.

«По состоянию на сегодня он действительно есть в списке "Слуги народа". Есть информация о том, что он является гражданином России, там не все однозначно, эту информацию мы сейчас проверяем», — сказал Разумков.

При этом глава партии не ответил на вопрос издания «Украинские новости», будет ли Соколов исключен из списка кандидатов, если информация о его российском гражданстве подтвердится.