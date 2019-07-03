В команде Зеленского нашли россиянина 

В числе кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» мог оказаться гражданин России. Об этом заявил глава партии Дмитрий Разумков, пишет «Лента.ру».
Речь идет о кандидате от «Слуги народа» Михаиле Соколове, он находится под номером 99 в избирательном списке партии.
«По состоянию на сегодня он действительно есть в списке "Слуги народа". Есть информация о том, что он является гражданином России, там не все однозначно, эту информацию мы сейчас проверяем», — сказал Разумков.
При этом глава партии не ответил на вопрос издания «Украинские новости», будет ли Соколов исключен из списка кандидатов, если информация о его российском гражданстве подтвердится.
«Слуга народа» — украинская политическая партия, основанная президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно последним социологическим опросам, поддержка партии сторонников президента оценивается в 45%.