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В МВД Грузии отреагировали на видео с нападением на россиян 

Ura.Ru 22 минуты назад
В МВД Грузии заявили, что видео конфликта грузинских националистов с российскими туристами было снято в августе 2014 года. Таким образом ведомство отреагировало на ролик, который после недавних антироссийских протестов в Тбилиси распространили в соцсетях.
«В Грузии не фиксировалось ни одного случая нападения на российских туристов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы грузинского МВД.
В Национальном агентстве туризма Грузии также призвали не распространять информацию «на фоне несуществующей ситуации».
Ранее в соцсетях распространилась запись, на которой машину российских туристов остановили несколько жителей Грузии. Раздражение националистов якобы вызвала георгиевская ленточка, которая находилась в салоне машины, напоминает агентство Nation News.
Митинги, на которых звучали антироссийские лозунги и требования уволить спикера парламента Грузии, начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стало то, что на Межпарламентской ассамблее православия депутат Госдумы РФ и председатель ассамблеи Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и выступил на русском языке.
Из соображений безопасности президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям и турфирмам с 8 июля продавать билеты и путевки в Грузию, пишет RT.
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В мире , Кавказ , Конфликты , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , Госдума , МВД , РИА Новости , Грузия , Тбилиси
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