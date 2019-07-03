В МВД Грузии отреагировали на видео с нападением на россиян

МВД Грузии заявили, что видео конфликта грузинских националистов с российскими туристами было снято в августе 2014 года. Таким образом ведомство отреагировало на ролик, который после недавних антироссийских протестов в Тбилиси распространили в соцсетях.

«В Грузии не фиксировалось ни одного случая нападения на российских туристов», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы грузинского МВД.

В Национальном агентстве туризма Грузии также призвали не распространять информацию «на фоне несуществующей ситуации».

Ранее в соцсетях распространилась запись, на которой машину российских туристов остановили несколько жителей Грузии. Раздражение националистов якобы вызвала георгиевская ленточка, которая находилась в салоне машины, напоминает агентство Nation News.

Митинги, на которых звучали антироссийские лозунги и требования уволить спикера парламента Грузии, начались в Тбилиси 20 июня. Поводом стало то, что на Межпарламентской ассамблее православия депутат Госдумы РФ и председатель ассамблеи Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и выступил на русском языке.