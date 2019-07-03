МВД Грузии прокомментировало нападение на россиян 

МВД Грузии прокомментировало видеозапись нападения националистов на семью из России, передает РИА «Новости».
В министерстве заявили, что видео было снято в 2014 году. Информацию о том, что ролик был загружен несколько лет назад, также подтвердили в Национальном агентстве туризма Грузии.
В агентстве назвали неприемлемым распространение подобных видеороликов на фоне существующей ситуации.
«В Грузии не фиксировалось ни одного случая нападения на российских туристов. Грузия — это страна, где, согласно международным стандартам, на высшем уровне обеспечена безопасность туриста и каждого гражданина», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее один из телеграм-каналов опубликовал ролик, в котором националисты нападают на автомобиль с российскими номерами.