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МВД Грузии прокомментировало нападение на россиян 

Рамблер 34 минуты назад
МВД Грузии прокомментировало видеозапись нападения националистов на семью из России, передает РИА «Новости».
В министерстве заявили, что видео было снято в 2014 году. Информацию о том, что ролик был загружен несколько лет назад, также подтвердили в Национальном агентстве туризма Грузии.
В агентстве назвали неприемлемым распространение подобных видеороликов на фоне существующей ситуации.
«В Грузии не фиксировалось ни одного случая нападения на российских туристов. Грузия — это страна, где, согласно международным стандартам, на высшем уровне обеспечена безопасность туриста и каждого гражданина», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее один из телеграм-каналов опубликовал ролик, в котором националисты нападают на автомобиль с российскими номерами.
В мире , Кавказ , Конфликты , МВД , РИА Новости , Грузия
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