МВД Грузии прокомментировало нападение на россиян

МВД Грузии прокомментировало видеозапись нападения националистов на семью из России , передает РИА «Новости».

В министерстве заявили, что видео было снято в 2014 году. Информацию о том, что ролик был загружен несколько лет назад, также подтвердили в Национальном агентстве туризма Грузии.

В агентстве назвали неприемлемым распространение подобных видеороликов на фоне существующей ситуации.

«В Грузии не фиксировалось ни одного случая нападения на российских туристов. Грузия — это страна, где, согласно международным стандартам, на высшем уровне обеспечена безопасность туриста и каждого гражданина», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее один из телеграм-каналов опубликовал ролик, в котором националисты нападают на автомобиль с российскими номерами.