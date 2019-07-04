По итогам саммита в Брюсселе лидеры 28 стран-членов Евросоюза согласовали кандидатуры на ключевые посты ЕС, а Европарламент уже избрал нового спикера. Как пишет «Взгляд», некоторые кандидаты «отличаются неприязнью» к Москве.
Спикером Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». На этот пост также претендовал болгарский политик, экс-гражданин РФ Сергей Станишев, который говорил, что не считает Россию «угрозой безопасности» ЕС.
Как отмечает «Взгляд» со ссылкой на дипломатов, против кандидатуры Станишева выступили несколько восточноевропейских стран из-за его «российского прошлого».
Также на саммите согласовали кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, но это решение должен утвердить Европарламент. Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что если фон дер Ляйен и пройдет, «то с минимальным перевесом.
»Нарушен принцип. Она не проходила утверждения в кабинете министров ФРГ, что является обязательной процедурой», — объяснил эксперт.
Белов добавил, что фон дер Ляйен ориентирована на США и НАТО, она жестко относится к России и видит в Москве врага.