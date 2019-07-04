Отличаются неприязнью к России: чего ждать от нового руководства ЕС

По итогам саммита в Брюсселе лидеры 28 стран-членов Евросоюза согласовали кандидатуры на ключевые посты ЕС, а Европарламент уже избрал нового спикера. Как пишет «Взгляд», некоторые кандидаты «отличаются неприязнью» к Москве Спикером Европарламента стал итальянец Давид-Мария Сассоли от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». На этот пост также претендовал болгарский политик, экс-гражданин РФ Сергей Станишев , который говорил, что не считает Россию «угрозой безопасности» ЕС. Как отмечает «Взгляд» со ссылкой на дипломатов, против кандидатуры Станишева выступили несколько восточноевропейских стран из-за его «российского прошлого». Также на саммите согласовали кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии , но это решение должен утвердить Европарламент. Глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов считает, что если фон дер Ляйен и пройдет, «то с минимальным перевесом. »Нарушен принцип. Она не проходила утверждения в кабинете министров ФРГ, что является обязательной процедурой», — объяснил эксперт. Белов добавил, что фон дер Ляйен ориентирована на США и НАТО , она жестко относится к России и видит в Москве врага.