Новое руководство ЕС отличилось неприязнью к России

Спикером Европарламента стал итальянец Сассоли. Похоже, Рим сумел продвинуть на этот пост своего человека, взамен разрешив Берлину поставить во главе европейского правительства немку фон дер Ляйен. Таков итог закулисных споров лидеров Евросоюза . Однако, самый главный вопрос — насколько эти перемены в руководстве ЕС повлияют на отношения Европы и России

В среду Европарламент избрал нового спикера, им стал итальянец Давид-Мария Сассоли от «Прогрессивного альянса социалистов и демократов». Но не сразу, это удалось сделать только во втором раунде голосования. За итальянца высказались 345 депутатов Европарламента из общего числа 667 голосовавших.

Сассоли — итальянский журналист и политик, с июля 2014 года был зампредом Европарламента. Кроме него соискателей было еще трое: Ска Келлер (от «зеленых», Германия ), Сира Рего (от Европейских объединенных левых, Испания ), Ян Захрадил (от Европейских консерваторов и реформистов, Чехия ).

Примечательно, что на пост спикера еще накануне прочили другого ставленника Восточной Европы — родившегося на Украине , бывшего гражданина СССР болгарского политика Сергея Станишева , представляющего европейские левые политические силы. Об этом сообщал источник в делегации одной из стран сообщества. Но по словам другого дипломата, ряд восточноевропейских стран выступал резко против «из-за российского прошлого» Станишева.

Но в итоге восточная Европа, которая в прежней правящей команде имела своего ставленника — главу Евросовета Дональда Туска , теперь осталась вообще ни с чем. Как писала накануне газета ВЗГЛЯД, лидеры 28 стран ЕС на экстренном саммите после скандальных многочасовых переговоров наконец выбрали кандидатов на ключевые европейские посты. Саммит согласовал кандидатуру немки Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии , но это решение еще предстоит утвердить Европарламенту. Также утвердили кандидатуру бельгийца Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, испанца Жозепа Борреля — главы дипломатии ЕС и француженки Кристин Лагард — главы европейского Центробанка

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов предрекает Урсуле фон дер Ляйен большие проблемы при прохождении парламента.

«Европарламент уже выражает свое недовольство. Это плевок в сторону избирателей. Опять междусобойчик, опять собрались, опять о чем-то договорились. Каждой из сестер дали по какой-то серьге и вот теперь предлагают Европарламенту нарушить принцип», — сказал он газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, если фон дер Ляйен и пройдет, то с минимальным перевесом.

«Нарушен принцип. Она не проходила утверждения в кабинете министров ФРГ, что является обязательной процедурой. Этого сделано не было, поэтому Зигмар Габриэль, бывший вице-канцлер и министр иностранных дел Германии, уже брызжет ядовитой слюной в сторону госпожи Меркель, обвиняя ее во всех смертных грехах», — сказал эксперт.

«Если сейчас социал-демократы развернут компанию против фон дер Ляйен, то она лишится нужных голосов. В любом случае конфронтация Европейского совета с Европарламентом гарантирована», — прогнозирует Белов.

Кроме того, раз председателем Европарламента стал итальянец Сассоли, значит Италия что-то себе выторговала. По всей видимости, были какие-то договоренности, ведь до этого Италия жестко выступала против предлагаемых Францией и Германией кандидатур. Теперь Рим рассчитывает поставить своего представителя комиссаром по экономике, но пока непонятно, получит ли этот портфель.

Так или иначе, европейские политики сделали свой выбор. Что эти выборы значат для России? Это пока «чистый лист», полагает Белов, — за исключением фон дер Ляйен.

«Она ориентирована на США, на НАТО, жестко относится к России, видит в ней врага. Она не Юнкер в этом смысле», — считает эксперт.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, фон дер Ляйен позволяла себе такие заявления: «Россия не уважает слабость. В наших интересах убедить ее в большей степени играть по правилам».

Кроме того, в 2017 году немецкий министр тиражировала миф о 100 тысячах российских военных, якобы привлекаемых на учения «Запад-2017».

В Минобороне тогда ответили госпоже Ляйен, что Россия и Белоруссия своевременно предоставили Германии информацию о замысле учений и реальной численности привлекаемых военных, которых почти в 10 раз меньше, так что неясно, откуда фон дер Ляйен взяла эти цифры. МИД России также назвал подобные обвинения «липой». Примечательно, что позднее даже американские военные эксперты признавали, что эта цифра была выдумкой. Но министр и не подумала извиняться.

Новый главный дипломат ЕС Жозеп Боррель , в отличие от своей предшественницы Федерики Могерини , тоже позволял себе скандальные замечания против Москвы. Так минувшей весной Борель говорил: «Наш союзник (США) повернулся к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова говорит, что она здесь, и снова представляет угрозу, а Китай выступает в качестве конкурента». Позднее, правда, он сделал попытку оправдаться, заметив, что «русские его нет так поняли».

Журналист-международник Максим Юсин в целом поприветствовал назначения в ЕС в своем Facebook — с точки зрения их отношения к нашей стране.

«Пять ключевых постов в ЕС займут: немка, бельгиец, испанец, француженка, итальянец. В чем позитив для России? В том, что все эти люди представляют адекватные страны «старой Европы», не отягощенные комплексами и фобиями (не всегда оправданными) в отношении Москвы. Ни одного представителя Восточной Европы или Балтии. И это хорошо», — написал он.

По мнению Юсина, Дональд Туск показал, насколько ему «удавалось» быть объективным, отстраненным политиком, когда дело касалось России.

«Он оставался прежде всего поляком. А это же тот министр иностранных дел, который называл Россию врагом? Его слова вырвали из контекста. Посмотрите все высказывание. А потом: идеального для Кремля кандидата на этой должности все равно не будет. Не из «Альтернативы для Германии» он будет выбран. Живем в реальном мире», — высказался журналист.

Как считают в Совете Федерации, тот факт, что Урсула фон дер Ляйен может получить ключевую должность, означает усиление в ЕС позиций Германии, а конкретно — канцлера Меркель и ее партии.

«С точки зрения отношений с Россией прогресса, похоже, не будет — в той мере, в какой он зависит от главы Еврокомиссии, — сказал «КП» глава комитета Совфеда по международной политике Константин Косачев. — Фон дер Ляйен и на посту минобороны ФРГ не отличалась мягкостью к России, и, являясь ярковыраженным евроатлантистом, вряд ли сменит свою позицию в Брюсселе. Впрочем, ее, не назовешь неким идейным оппонентом России».

Выдвижение на пост постпреда ЕС бельгийца, либерала Шарля Мишеля, — также не самое оптимистичное событие для Москвы, считает сенатор.