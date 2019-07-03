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Ким Чен Ыну предрекли скорую смерть 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
У лидера Северной Кореи Ким Чен Ына имеются серьезные проблемы со здоровьем, уверены журналисты телеканала Fox News.
К такому выводу они пришли после встречи главы КНДР и президента США Дональда Трампа в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, пишет «Газета.ру».
Ким Чен Ын тяжело дышал, запыхался и потел, хотя прошел всего несколько ярдов. Специалисты, опрошенные телеканалом, считают, что лидер КНДР страдает от синдрома гипервентиляции, вызванного лишним весом. Кроме того, известно, что Ким Чен Ын много курит, и хрипы при дыхании могут свидетельствовать о начале эмфиземы легких.
По мнению телеканала, проблемы со здоровьем могут сказаться на том, как долго Ким Чен Ын пробудет у власти.
В мире , Азия , Чен Ким , Дональд Трамп , Газета.Ru , Fox News , КНДР , США
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