Ким Чен Ыну предрекли скорую смерть

К такому выводу они пришли после встречи главы КНДР и президента США Дональда Трампа в демилитаризованной зоне между двумя Кореями, пишет «Газета.ру».

Ким Чен Ын тяжело дышал, запыхался и потел, хотя прошел всего несколько ярдов. Специалисты, опрошенные телеканалом, считают, что лидер КНДР страдает от синдрома гипервентиляции, вызванного лишним весом. Кроме того, известно, что Ким Чен Ын много курит, и хрипы при дыхании могут свидетельствовать о начале эмфиземы легких.

По мнению телеканала, проблемы со здоровьем могут сказаться на том, как долго Ким Чен Ын пробудет у власти.