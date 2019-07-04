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Сына арабского шейха нашли мертвым после вечеринки с наркотиками 

Рамблер + ещё 12 31 минуту назад
Халид бин Султан аль-Касими, сын правителя эмирата Шарджа, умер в Лондоне. Его тело нашли после шумной вечеринки с запрещенными веществами и оргиями. Об этом сообщает StarHit.
По данным издания, эмир Султан III бин Мухаммад аль Касими, сообщил о смерти своего сына в соцсети. А в эмирате Шарджа объявлен трехдневный траур.
Халид бин Султан аль-Касими, по информации издания, учился в Лондоне с 9 лет, он закончил колледж искусства и дизайна имени Святого Мартина. В 2008 году сын правителя эмирата Шарджа основал свой бренд Qasimi, пользовавшийся большой популярностью в Арабских Эмиратах.
На официальной странице бренда Qasimi в Instagram, насчитывающей более 30 тысяч подписчиков, размещена траурная запись в виде фото с текстом на черном фоне, в котором отмечается, что Халид внес вклад в развитие арабской моды на европейском рынке, а также поднимал в творчестве ряд социально-политических тем.
По данным РИА «Новости», в 1999 году также в Англии скончался старший сын правителя Шарджи шейх Мухаммед бен Султан Аль Касими. Ему было 24 года. Впоследствии на слушании в суде причиной его смерти была названа передозировка наркотиков.
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В мире , Видео , Шарджа
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