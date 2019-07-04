Тегеран поставил ультиматум ЕС и США

Тегеран поставил ультиматум Евросоюзу и США

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о намерении Тегерана с 7 июля возобновить производство оружейного плутония на тяжеловодном реакторе в Араке, если страны-участницы «ядерной сделки» снова не начнут выполнять своих обязательства.

«В надежде спасти «ядерную сделку» ЕС в спешном порядке тестирует работу анонсированного еще в январе механизма расчетов с Ираном. Вашингтон, напротив, считает, что «Иран играет с огнем». Президент США Дональд Трамп не исключает применения военного сценария, чтобы положить конец «ядерным амбициям» Тегерана», — пишет газета «Коммерсант».

Международное соглашение с Ираном, получившее название Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), было заключено в 2015 году. Оно предусматривало ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН , США и Евросоюза. 8 мая 2018 года президент Дональд Трамп сообщил о выходе США из ядерной сделки с Тегераном. В ноябре прошлого года вновь вступили в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана.

Согласно СВПД, реактор в Араке должен был быть переориентирован на исследования в области мирного атома и производство радиоизотопов для медицинских и промышленных целей, однако его превращение в военный объект возможно путем повышения уровня обогащения урана выше установленного «ядерной сделкой» уровня. В Тегеране избегают публичных признаний в производстве ядерного оружия, однако по мнению международного сообщества это именно то, с чем придется столкнуться в случае расторжения «ядерной сделки».

Так как угрозы возобновления ядерной программы не действуют на США, а скорее озлобляют, они предназначены в первую очередь странам Евросоюза, которые совместно разрабатывают полностью независимый от Вашингтона механизм поддержки торговых обменов (Instrument for Supporting Trade Exchanges, INSTEX), который позволит расплачиваться за поставки иранской нефти в условиях американских санкций. В Тегеране настаивают на скорейшем запуске INSTEX, однако европейские компании не спешат идти на открытый конфликт с Соединенными Штатами. Обратной стороной этого давления для Ирана является риск военного столкновения с США.

Напомним, очередной виток напряженности в ситуации вокруг Ирана начался с того, что 20 июня 2019 года Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении американского военного беспилотника. По информации иранской стороны, американский разведывательный БПЛА Global Hawk был сбит бойцами КСИР в провинции Хормозган, которая расположена на юге страны на побережье Персидского залива.

Американские военные заявили, что дрон на самом деле был сбит в международном пространстве. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан назвал случившееся «неспровоцированным нападением на объект наблюдения США». Трамп назвал атаку большой ошибкой Тегерана, но приказал отменить операцию возмездия.