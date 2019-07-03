Зеленский анонсировал «большую приватизацию» на Украине

Зеленский отметил, что видит проведение этой приватизации уже в 2019 году. Также украинский лидер напомнил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Ранее Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса требуется свыше 10 млрд евро.