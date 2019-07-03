Расплата за рабство: США грозит гражданская война

55 лет назад в США окончательно покончили с расовой сегрегацией, символом которой были таблички «Только для белых» на скамейках, в парках или в ресторанах. С тех пор США прошли долгий путь к избранию первого чернокожего президента и даже заявлениям политиков о выплате компенсаций потомков рабов. Однако в последние годы в США наблюдается рост преступлений на почве рисовой ненависти, а избрание президентом Дональда Трампа вызвало еще большую поляризацию общества. Видные интеллектуалы предрекают, что США могут вновь пережить «гражданскую войну» после 2020 года.

Официальным концом сегрегации в США стало введение закона о гражданских правах, принятого при президенте Линдоне Джонсоне под влиянием массовых протестов борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга.

Благодаря законопроекту федеральное правительство получило полномочия по контролю за обеспечением гражданских прав американского населения.

Закон запрещал установку табличек «Только для белых» в транспорте, ресторанах, кафе и гостиницах, которые были распространены в США в то время, а высшие учебные заведения стали открыты для представителей всех рас.

Сегодня подобные таблички можно увидеть разве что в музее, а в 2008 году президентом США был избран первый чернокожий президент Барак Обама

Однако, несмотря на огромный прогресс, многие проблемы чернокожего населения США по-прежнему не теряют актуальности, а число расовых инцидентов — как по отношению к чернокожим, так и другим слоям населения — растут.

Как отмечал в своем обзоре в 2018 году телеканал CNN, хотя избрание президентом Обамы дало надежду многим афроамериканцам, «его избрание усилило разногласия, существовавшие с момента рождения страны».

«Расисты рассматривали чернокожего во власти как сигнал о потемнении Америки. Это было зрелище, которого они боялись больше всего. Они были в ужасе и взбешены», — отмечал телеканал.

Критики нынешнего президента США Дональда Трампа заявляют, что число расовых инцидентов в США значительно выросло после его прихода к власти. Американские правоохранители, действительно, отмечают рост подобных преступлений. Так, в 2017 году, по данным ФБР, произошел рост правонарушений на почве ненависти на 17%. В 2017 году количество зарегистрированных преступлений составило более 7000.

Среди них — резонансный инцидент в Шарлотсвилле, штат Вирджиния, когда во время массовой акции протеста левых активистов в толпу на полной скорости врезалась машина, которой управлял 20-летний неонацист Алекс Филдс. В результате наезда погибла одна женщина, 19 человек были ранены. Президент США Дональд Трамп в своем выступлении о произошедшем сказал, что вину несут обе стороны, за что его подвергли резкой критике.

Противники Трампа заявляют, что президент США — расист, так как у него немало поклонников в кругах ультраправых активистов. О том, что президент США якобы негативно относится к чернокожим, говорил бывший адвокат Трампа Майкл Коэн

По словам Коэна, Трамп оскорблял афроамериканцев.

«Однажды он спросил меня, могу ли я назвать страну, управляемую чернокожим человеком, которая не является «гадюшником». Это было, когда Барак Обама был президентом США», — рассказывал Коэн.

Он также утверждал, что в какой-то момент Трамп якобы сказал, что «чернокожие люди слишком глупы», чтобы голосовать за него.

Представители афроамериканского населения США, действительно, не жалуют Трампа. В 2016 году за него проголосовали только 8% афроамериканцев. Представители этой категории населения традиционно поддерживают Демократическую партию США

Выборы 2020 года ознаменуются снижением доли белого населения Америки — согласно расчетам Pew Research Center, оно составит 66,7%, по сравнению с 76% в начале XXI века. В то же время, исследование ученых показало, что на выборах смогут проголосовать 32 млн латиноамериканцев и 30 млн афроамериканцев. Если среди них будет высокая явка, Трамп может не досчитаться больше 10% голосов, как это произошло с республиканцами на промежуточных выборах 2018 года.

И даже несмотря на тот факт, что с начала президентства Трампа уровень безработицы среди чернокожего населения США снизился до исторического минимума, политических очков республиканцам это не прибавляет. В сознании афроамериканцев на протяжении долгих лет утверждалась мысль, что Республиканская партия — это «враги», говорил ранее «Газете.Ru» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский

Обозреватели американских СМИ отмечают что вопросы, связанные с положением меньшинств афроамериканского населения будут в актуальной повестке кампании 2020 года.

Недавно претендент на номинацию в кандидаты в президенты США от Демократической партии Джулиан Кастро не исключил в случае своей победы на выборах 2020 года прямых выплат афроамериканцам за существовавшее в стране рабство, сообщает Associated Press.

«Если в соответствии с конституцией мы платим людям, потому что забираем их собственность, почему бы не дать компенсацию людям, которые фактически были собственностью», — заявил Кастро.

Тот факт, что подобные вопросы обсуждаются на политических дебатах, говорит о том, что США вновь обращают внимание на болезненное прошлое страны.

Тема рабства, а также связанные с ней вопросы гражданской войны в США стали частью американской повестки при Трампе. Однако, как ранее писал американист Арег Галстян , это — реакция на политкорректность, которую навязывали обществу демократы во времена правления администрации Билла Клинтона

«Подобные сигналы со стороны неолиберальной элиты привели к ряду негативных последствий, включая столкновения между защитниками памятников тех же генералов-южан и сторонниками их демонтажа», — писал Галстян в статье для «Газеты.Ru», отмечая, что «формальное меньшинство стало навязывать свои субъективные представления о добре и зле большинству».

Речь идет о так называемой «войне памятников», вспыхнувшей в США в начале правления Трампа.

Активисты леволиберальных взглядов крушили по всей стране памятники военным армии конфедератов, которые поддерживали рабовладение.

«Все эти монументы еще 10-15 лет назад не представляли собой какую-то проблему. Проблемой была демонстрация флага конфедератов, который стал ассоциироваться с движением расовой сегрегации. Этот флаг, действительно, мозолит глаза афроамериканцам, и его не нужно демонстрировать», — рассказывал «Газете.Ru» историк Вильям Дэвис, автор нескольких книг об истории гражданской войны в США.

Сегодня «война памятников» постепенно сошла на нет, но США могут оказаться на пороге гражданской войны, причем речь идет не об отдаленной перспективе, а о вполне осязаемых сроках.

Профессор Гарвардского университета , видный историк Нил Фергюсон заявил в октябре 2018 года, что после выборов 2020 года американское общество может столкнуться с серьезным расколом, который может поставить США на грань гражданского конфликта.

Историк указывает, что в последнее время США переживают внутренние противоречия, а в американском обществе обостряется «культурный конфликт», в том числе между представителями различных этнических групп. Профессор также отметил, что в настоящее время в американском сегменте интернета идет своеобразная «гражданская война».