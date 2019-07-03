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Порошенко пожаловался поверенному в делах США на Россию 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Политик сообщил, что на встрече с американским дипломатом речь шла об эскалации вооружённого конфликта в Донбассе, свободе СМИ на Украине и перспективе освобождения украинских моряков, задержанных в России за нарушение государственной границы.
«Считаю, что ответом на дерзкое невыполнение Москвой решения Международного трибунала по морскому праву должен стать созыв внеочередного заседания СБ ООН по этому вопросу. Надеюсь на поддержку этой инициативы со стороны Вашингтона», — написал бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook.
На пресс-конференции по итогам саммита G20 президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что военное руководство Украины само признало, что провокация кораблей ВМС Украины 25 ноября 2018 года была организована Порошенко — Главнокомандующим и главой государства на тот момент — в ходе предвыборной борьбы.
«Циничный обстрел медицинского автомобиля, приведший к гибели украинских медиков, — это очередное преступление, подтверждающее нежелание Москвы выполнять взятые на себя обязательства, поэтому нужны дальнейшие консультации международного сообщества в поддержку Украины и усиления давления на Россию», — заявил Порошенко.
1 июля штаб ООС сообщил, что санитарный автомобиль подвергся обстрелу при эвакуации раненного, в результате чего погибли двое человек, ещё один пострадал. Позже начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что, по имеющейся информации, украинская сторона устроила инсценировку, использовав неисправный боевой «Хаммер» 36-й бригады ВСУ, даже не сняв с него установку для крупнокалиберного пулемета, и противотанковую мину, а погибшие в сводках потерь ВСУ не значатся.
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Комментарии
В мире , Украина , Даниил Безсонов , Петр Порошенко , Владимир Путин , Совбез ООН , Москва , США
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