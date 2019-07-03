Глава МИД Канады начала пресс-конференцию с Зеленским с цитаты Путина

Взойдя на подиум, Фриланд объявила, что начнет с цитаты одного человека, и мало кто в аудитории этого ожидает.

"И это президент Владимир Путин", — сказал канадский министр.

"В преддверии "Большой двадцатки" он дал интервью моему альма-матер, Financial Times, в котором объявил, что либеральная идея изжила себя", — сообщила Фриланд.

"Вчера был день Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление", — сказала она.

Министр добавила, что премьер Канады Джастин Трюдо отважно защищает идеи либерализма "как внутри страны, так и по всему миру".

"Поддержка демократий и мирового порядка, основанного на международном праве — ядро внешней политики Канады", — заключила Фриланд.