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Глава МИД Канады начала пресс-конференцию с Зеленским с цитаты Путина 

РИА Новости + ещё 2 30 минут назад
Фото: © AFP 2019 / Belga/Nicolas Maeterlinck
Глава МИД Канады Христя Фриланд начала свое выступление на конференции по Украине перед ее новым лидером Владимиром Зеленским в Торонто с цитаты российского президента Владимира Путина.
Взойдя на подиум, Фриланд объявила, что начнет с цитаты одного человека, и мало кто в аудитории этого ожидает.
"И это президент Владимир Путин", — сказал канадский министр.
"В преддверии "Большой двадцатки" он дал интервью моему альма-матер, Financial Times, в котором объявил, что либеральная идея изжила себя", — сообщила Фриланд.
"Вчера был день Канады, так что я надеюсь, что вы меня простите за то, что я буду экстрапатриотичной. Но правда в том, что я не могу представить, чтобы какая-то страна так же отважно осуждала бы это заявление", — сказала она.
Министр добавила, что премьер Канады Джастин Трюдо отважно защищает идеи либерализма "как внутри страны, так и по всему миру".
"Поддержка демократий и мирового порядка, основанного на международном праве — ядро внешней политики Канады", — заключила Фриланд.
В интервью газете Financial Times в преддверии саммита G20 в японской Осаке Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения. Эти слова вызвали широкое обсуждение как среди политиков, так и среди журналистов. Путину по-прежнему близки идеи либерализма, но он против их принудительного навязывания другим, пояснил после интервью пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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В мире , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Джастин Трюдо , Христя Фриланд , Владимир Путин , МИД , Financial Times , Канада
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