В чем слабость президента Зеленского

Выборы в Верховную раду состоятся 21 июля, а до этого момента политическая борьба на Украине обострится.

В отличие от более предсказуемых и линейных президентских выборов парламентская кампания более разнообразная за счет большего числа участников гонки, которые одной из своих целей для критики выбрали уже действующего президента.

Во время президентской кампании сам Владимир Зеленский был тем, кто сыпал критикой старых политиков, а в ответ не мог ничего получить, так как был новым лицом. Сейчас же уже каждое его действие или слово рассматривается очень пристально, оппоненты жаждут любого провала.

Сама ситуация, когда действующий президент, который отвечает за формирование внешнеполитической линии страны, не может ничего сделать с главой МИДа , выглядит странной. Это говорит о том, что украинская политическая система еще окончательно не сформировалась.

За последние десятилетия система государственного устройства Украины постоянно претерпевала изменения. Система сдержек и противовесов еще не сложилась таким образом, чтобы работать четко. Отсюда страна получила такие затяжные временные отрезки, когда фактически большинство главных органов страны не могут нормально функционировать.

Украина до сих пор мечется между парламентской и президентской формой государственного правления. Нынешняя форма напоминает смешанную. В идеале она должна находить баланс между президентом и парламентом. Но по факту действующий президент не может управлять даже правительством, все работают врозь.

Со стороны такая ситуация, когда действующий президент просит премьера наказать главу МИД, бьет по имиджу Зеленского, который, очевидно, не обладает авторитетом и всеми рычагами для управления страной.

Эта ситуация может поставить под сомнение полномочия Зеленского среди иностранных коллег. А можно ли в таком случае о чем-то договариваться с новым президентом, если правительство заблокирует эти решения?

Владимиру Зеленскому до парламентских выборов срочно требуется проявить жесткость, чтобы хотя бы внутренняя аудитория не поставила его легитимность под сомнение.

Что касается главы внешнеполитического ведомства страны Павла Климкина , то он понял, что никак не окажется в будущем правительстве, поэтому играет на стороне Петра Порошенко

Именно бывший президент будет являться выгодополучателем от неудач Зеленского. Он уже заявляет, что при нем таких провалов на внешней арене не было, что Зеленский — это неопытный политик, который не может формировать Украине внешнеполитическую линию в долгосрочной перспективе.

В такой ситуации возрастает роль Владимира Гройсмана , который рассчитывает получить пост в будущем правительстве. Он уже даже высказывал сценарий, который дает возможность ему самому занять место главы МИДа до парламентских выборов. Вполне вероятно, что он претендует на эту должность в новом правительстве, и уже сейчас хочет продемонстрировать свою эффективность.

Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Кроме противостояния с предыдущим президентом Зеленскому приходится вести борьбу за юго-восточный электорат, который дал ему весомое преимущество над Порошенко во втором туре президентских выборов. Этот электорат представляет для Зеленского очень важное значение, но за него так же ведет борьбу весьма сильная «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко

Медведчук показывает себя тем человеком, который ведет активный диалог с ДНР и ЛНР, готов принести туда мир, а пока договаривается об обмене пленными. Зеленский на таком фоне пока выглядит неубедительно, ведь при его правлении продолжается обстрелы территорий республик Донбасса.