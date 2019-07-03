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Зеленский анонсировал инвестфорум по восстановлению Донбасса 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение осенью инвестиционного форума по восстановлению Донбасса в Мариуполе.
"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 миллиардов евро. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", — сказал Зеленский, выступая в Канаде на украинской конференции по вопросу реформ.
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В мире , Владимир Зеленский , Мариуполь
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