«Буревестник кризиса» пророчит миру новые беды

Известный экономист Нуриэль Рубини не верит в успех новых переговоров между США Китаем и предсказывает планете очередной кризис — вполне вероятно, уже в следующем году. Опустив ключевые ставки до рекордно низких уровней (кое-где они уже ушли в отрицательную зону), мировые центробанки почти исчерпали свои возможности реагировать на рыночные шоки, пояснил эксперт в интервью Bloomberg TV. Добавляет тревоги высокий уровень долговой нагрузки.

Как только переговоры между Вашингтоном и Пекином вновь провалятся, ситуация станет даже хуже, чем была во времена конфликта между США и СССР, полагает Рубини. Остальным странам придется выбирать, к какому лагерю примкнуть, и это будет способствовать дальнейшей деглобализации. А обострение ситуации вокруг Ирана может спровоцировать взлет цен на нефть, что создаст предпосылки для стагфляции

Пока мировые рынки бурно растут, но как показывает опыт прежних экономических потрясений, подобный оптимизм быстро иссякает, предупреждает экономист.

Фактор Трампа

В отношениях США и КНР можно ждать лишь дальнейшей эскалации, разделяет мнение Рубини руководитель аналитического отдела ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев . Последние переговоры, которые прошли в рамках саммита G20, не дали никаких результатов: договоренности остались на том же уровне, что и раньше, напоминает он. Более того, существуют фундаментальные проблемы (интеллектуальная собственность, политика ЦБ Китая и ограничения на торговлю), и ни по одному из этих вопросов общего решения, по крайней мере, публично, сказано не было.

Частично схожие проблемы (излишне протекционистская политика центробанков, дополнительные пошлины) наблюдаются и в отношениях между США и Европой. Если сам механизм разрешения торговых конфликтов, который президент США Дональд Трамп активно применяет к Китаю и Мексике , будет повсеместным, то глобальный кризис вполне возможен, допускает эксперт.

«Не стоит забывать про противоречия на Ближнем Востоке. Это некая «пороховая бочка», которая может «рвануть» в любой момент. Поэтому если ситуация в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией и Израилем будет накаляться, то это очень сильно нарушит стабильность всего мирового сообщества», — добавляет он.

Но есть и поводы для оптимизма, считает аналитик, поскольку США в торговой войне выглядят достаточно сильными, а Китай трезво оценивает ситуацию и не «не подливает масла в огонь».

Отложили, но не решили

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и Трампа прошла в напряженном ключе и завершилась не за 90 оговоренных регламентом минут, а всего лишь за 80. Вместе с тем, лидеры держав договорились о дальнейших торговых и экономических договорах, развивает тему главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров

«Фронтальное противостояние стран откладывается, но в случае провала переговоров между США и Китаем потери понесут обе стороны и мировая экономика», — признает он.

Для российской валюты, по словам эксперта, это означает серьезное ослабление на фоне отсутствия значимых факторов поддержки. Котировки курса доллара США могут уйти в диапазон 66−68 рублей.

Он также согласен с тем, что возрастает вероятность деглобализации, когда страны столкнутся с необходимостью поддержки того или другого участника конфликта, как во времена «холодной войны», и разделяет беспокойство по поводу повышения цен на нефть из-за обострения конфликта вокруг Ирана.

«Стабилизация мировой экономики может быть достигнута за счет работы со ставками, однако существенному их снижению будет препятствовать их уже низкий уровень при высоком уровне долговой нагрузки», — констатирует аналитик. Давление на пределе

Позиция Рубини исходит из того, что непомерный внешний долг при дефиците торгового баланса требует срочно применять меры для стимулирования экономики и изыскания новых источников дохода, чтобы хотя бы прекратить наращивать этот самый долг, отмечает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев

«Главный выход видится в заключении торгового соглашения между США и КНР, но на максимально выгодных для Америки условиях. Фактически это будет означать очередную попытку подвинуть Китай, что ему не особо нравится», — говорит он.

В случае если не удастся заключить такую сделку, можно получать сверхдоходы от продажи дорогой нефти, рассуждает аналитик. Но Америка не наделена богатством природных ресурсов и её геополитическое положение не позволяет торговать имеющимся нефтью и газом по трубам, а торговля СПГ и сланцевой нефтью менее рентабельна. Поэтому необходимо удерживать высокие цены и захватывать рынки, оказывая давление на конкурентов — Иран, Венесуэла, Россия.

«Пока это удаётся, однако большее давление мировая экономика может не выдержать и тогда после стремительного взлёта цен на нефть придёт стремительный спад всей экономики и погружение в глубокую рецессию», — прогнозирует эксперт.

По его словам, такой пессимистичный сценарий действительно возможен, если США и ЕС не найдут способ разогнать свою экономику и начать движение в сторону нормализации развития. Однако тот факт, что об ударе по Ирану пока только говорят, а не «уже разбирают завалы» даёт поводы для оптимизма. Лидеры государств, правящий истеблишмент понимают, к чему могут привести импульсы и необдуманные действия, и не торопятся их совершать.

Что касается России, безусловно, мировой кризис ощутят на себе и россияне. Однако правительство предпринимает шаги, чтобы сгладить возможные последствия кризиса: увеличивают доходы населения, вкладывают в социальную политику, одновременно привлекая новые инвестиции и наращивая золотовалютные резервы. И это — тоже повод для оптимизма, заключает аналитик.