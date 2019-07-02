Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов в Донбассе после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента. «Сегодня военная обстановка в Республике продолжает оставаться напряжённой. Можно, к сожалению, констатировать, что с приходом к власти на Украине нового президента произошло усиление интенсивности обстрелов населённых пунктов Республики», — приводит слова Пушилина его пресс-служба. Он рассказал, что «мирные жители получают ранения», а также «происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения, социальной инфраструктуры». Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».