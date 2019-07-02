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Глава ДНР заявил об усилении обстрелов в Донбассе при Зеленском 

RT на русском 44 минуты назад
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об усилении интенсивности обстрелов в Донбассе после вступления Владимира Зеленского в должность украинского президента.
«Сегодня военная обстановка в Республике продолжает оставаться напряжённой. Можно, к сожалению, констатировать, что с приходом к власти на Украине нового президента произошло усиление интенсивности обстрелов населённых пунктов Республики», — приводит слова Пушилина его пресс-служба.
Он рассказал, что «мирные жители получают ранения», а также «происходит целенаправленное уничтожение объектов стратегического значения, социальной инфраструктуры».
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны конфликта в Донбассе согласились с необходимостью объявления «хлебного перемирия».
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В мире , Украина , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , ОБСЕ
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