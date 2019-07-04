Кроссовки времен рабства. Почему на Nike ополчились из‐за «расистского» флага?

Скандал вокруг «расистских» кроссовок Nike набирает обороты. Сначала их изъяли из продажи из-за использования первого флага США , популярного у белых националистов. Затем губернатор Аризоны обвинил компанию в уступках политкорректности и лишил гранта на строительство завода. О том, что не ранить чьи-то чувства становится все труднее, — в обзоре «360».

Американская компания Nike — один из крупнейших производителей спортивной одежды в мире — отозвала из магазинов кроссовки, которые должны были появиться в продаже 4 июля. Ко Дню независимости компания подготовила Air Max 1 Quick Strike с эмблемой в виде первого американского флага.

Это «флаг Бетси Росс». Согласно легенде, так звали швею, которая сшила полотнище по заказу Джорджа Вашингтона . По семейному преданию, в 1776 году Бетси пригласили на совещание с участием первого президента США, где и был представлен проект американского флага. Внук Бетси рассказывал, что по ее инициативе на флаге появились пятиконечные звезды вместо шестиконечных.

Со временем флаг США менялся, его первый вариант полюбился националистам. В 1930–1940 годах знамя независимости можно было увидеть на собраниях Германо-американского союза — нацистской организации, выступавшей за сближение с Германией и неучастие США во Второй мировой войне.

Как рассказал USA Today Марк Питкавидж — старший научный сотрудник Центра против экстремизма, действующего при еврейской правозащитной организации, — за годы своего существования «флаг Бетси Росс» использовался различными группами, включая Ку-клукс-клан. Однако по сравнению с другими символами, флаг гораздо меньше ассоциируется с группами хейтеров.

Большинство сторонников идеи белого превосходства не смогут ответить, чем является для них «флаг Бетси Росс» по сравнению с иными символами, которые они постоянно используют

Марк Питкавиджстарший научный сотрудник Центра против экстремизма

Первый флаг, к примеру, использовался во время инаугурации Барака Обамы в 2013 году. Полотнищами тогда украсили здание Капитолия.

Тем не менее, некоторые считают стяг оскорбительным. Среди них — известный игрок в американский футбол Колин Каперник . За пределами Национальной футбольной лиги о нем заговорили в 2016 году, после того как игрок несколько раз отказывался стоять во время исполнения американского гимна. Вместо этого он и еще несколько членов команды вставали на одно колено.

Так футболисты выражали протест против жестокости полицейских при задержании афроамериканцев. В 2018 году Каперник стал лицом компании Nike.

Такое решение производителя вызвало волну критики среди патриотически настроенных американцев. Интернет-пользователи начали выкладывать фото и видео того, как они сжигают кроссовки бренда. Хештег #boycottnike до сих пор популярен в Twitter.

Именно из-за критики Каперника Nike пришлось отозвать свои кроссовки, писала газета The Wall Street Journal. Он заявил компании, что ей не следует продавать обувь с символикой, которую спортсмен и другие считают оскорбительной.

В итоге фирма сняла с продажи модель под названием Air Max 1 Quick Strike и извинилась.

«Nike приняла решение остановить распространение Air Max 1 «4 июля» из-за опасений, что они могут неумышленно оскорбить [покупателей] и отвлечь от национального праздника», — говорилось в пресс-релизе компании.

После этого уже не выдержал губернатор штата Аризона республиканец Дуг Дьюси. Он написал в Twitter об отмене гранта в размере одного миллиона долларов, выделенного ранее Nike на строительство фабрики в городе Гудьир.

«Словами не передать мое разочарование в связи с этим ужасным решением. Мне стыдно за Nike», — написал он.

По словам политика, «Nike, по-видимому, решила, что Бетси Росс недостойна [праздника], и склонилась перед натиском политкорректности и исторического ревизионизма».

Непатриотичным решение Nike назвал и сенатор от штата Техас республиканец Тед Круз . Политик признался, что раньше был фанатом компании, но отныне не станет покупать ее продукцию. Он заявил, что Nike «хочет продавать кроссовки только тем, кто ненавидит американский флаг».

Пользователи соцсетей вновь призывают бойкотировать производителя. На этот раз они делают записи с хэштегом #WalkAwayFromNike («уходи от Nike»). Тед Круз охотно репостит такие твиты.