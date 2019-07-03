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Лукашенко пригрозил белорусам Россией и НАТО 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Kremlin Pool/Russian Look/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал споры вокруг поправок в законы, предусматривающие сокращение отсрочек от призыва в армию для продолжения образования. По его словам, если народ откажется защищать родину, стране придётся просить помощи у России или НАТО.
Оба варианта он назвал неприемлемыми. В частности, чтобы получить от Москвы помощь в защите Белоруссии, стране придётся войти в состав России. Республика должна самостоятельно защищать суверенитет, заявил Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню независимости. Текст его выступления опубликован на сайте администрации президента РБ.
Суверенитет и независимость — это самые дорогие вещи, они очень дорого стоят, и не только в денежном выражении, — отметил Лукашенко.
Ранее News.ru сообщал, что Лукашенко сравнил демократию Белоруссии, России и США. Москва может позволить себе гораздо чаще ошибаться, в отличие от Минска. При этом демократия и свобода слова в Белоруссии на том же уровне, что в России и США, заявил Лукашенко. По его мнению, Белоруссия не располагает такими ресурсами, как Россия, поэтому реформы в стране проходят медленнее.
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Комментарии22
В мире , Александр Лукашенко , НАТО , Москва
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