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Пока вы не уснули: Почему Путин победил на G20 

Рамблер 1 час назад

Почему саммит G20 называют победой Путина

Лед, сковывавший в последние годы отношения между Россией и Западом, если не тронулся, то, похоже, готов тронуться. Таково главное впечатление от поездки Владимира Путина в Осаку и ряда двусторонних встреч, проведенных российским лидером на саммите "Большой двадцатки" ведущих мировых держав.

Скандальная внезапность: Грузия отзывает посла с Украины

ukraine.mfa.gov.ge
По неизвестным причинам посол Грузии на Украине Гела Думбадзе был досрочно отозван в Тбилиси. Известно, что дипломата назначают на новую должность в грузинском МИДе. Новая кандидатура на должность посла Грузии в Киеве не разглашается. Грузино-украинские отношения в последние годы охладели из-за экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, эмигрировавшего на Украину.

Россия делает Зеленскому неоценимый подарок

Россия сделала президенту Украины Владимиру Зеленскому «неоценимый подарок» — позволила передумать относительно ноты о возвращении моряков, задержанных в ходе керченского инцидента.

Работает на Зеленского: жена предала Климкина?

Газета.ру
Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина Марина Михайленко оказалась главой департамента внешней политики в офисе Владимира Зеленского. Эту же должность она занимала и при экс-президенте Петре Порошенко. С самим Климкиным у действующего главы Украины открытый конфликт.

В США "разнесли" российскую "Булаву"

Военный эксперт Себастьян Роблин в своем материале для The National Interest заявил, что российская баллистическая ракета Р-30 «Булава-30», предназначенная для подлодок проекта «Борей», недостаточно точна.

Почему Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний

Власти Чехии решили ограничить полеты российских авиакомпаний в страну, так как их не устроили условия по транссибирским маршрутам для Czech Airlines. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Власти придумали, как спасти россиян от бедности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, как власти планируют бороться с бедностью россиян, сообщает ТАСС. Глава кабмина заявил, что первоочередной целью правительства является повышение уровня доходов граждан России.

Резко вырастут: Россиян предупредили о ценах на мясо

Птица, свинина и говядина в России в ближайшее время может подорожать на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на слова представителей Национальной кормовой ассоциации. Цены вырастут в связи подорожанием пищевых добавок для животных.

Названа самая доступная машина в России

Две «Лады» и «Датсун» возглавили рейтинг самых доступных в России автомобилей. Его составил «Автостат».

Кокорин восстал против системы

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин в течение ближайших десяти дней будут этапированы из СИЗО «Бутырка», в котором они провели девять месяцев, в колонию. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что 1 июля в СИЗО уже должен был поступить апелляционный приговор. Он также отметил, что обычно этап производится в выходные дни.

Соловьев пожалел Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал вторую попытку президента Украины Владимира Зеленского уволить генпрокурора Юрия Луценко и главу МИД страны Павла Климкина. В своем Telegram-канале Соловьев назвал это «печальным зрелищем».
Комментарии55
В мире , Видео , Дмитрий Медведев , Юрий Луценко , Игорь Бушманов , Павел Мамаев , Павел Климкин , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Себастьян Роблин , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Гела Думбадзе , Александр Кокорин , МИД , ФСИН , Газета.Ru , газета "Известия" , РИА Новости , The National Interest , ИТАР-ТАСС , Reuters , Грузия , Осака
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