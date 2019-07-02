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СМИ: российский миллиардер арендовал Форт Бойяр, чтобы отпраздновать день рождения 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Некий российский олигарх арендовал для празднования своего дня рождения форт Бойяр, расположенный в юго-западной части Франции у ее атлантического побережья. Об этом сообщили во вторник парижский еженедельник Paris Match.
"Российский миллиардер не пожалел крупной суммы для того, чтобы отпраздновать свой день рождения в форте Бояр. При этом он сам вместе с гостями опробовал на себе около трех десяткой тех испытаний, через которые проходят на территории этого укрепления участники развлекательной телепередачи "Форт Бойяр", — говорится в сообщении.
Согласно данным газеты Le Parisien, российский олигарх "является владельцем крупной металлургической компании". Его имя не называется, однако известно, что в форте он праздновал свое 50-летие совместно с друзьями по периоду университетской учебы.
Строительство форта Бойяр велось с 1801 по 1857 год. Он предназначался для защиты военных верфей города Рошфор от возможных атак британского флота. Стоящий на песчаной отмели, форт имеет крупные размеры — 68 м в длину и 31 м в ширину. Высота его каменных стен достигает 20 м.
В 20 веке, с развитием береговой артиллерии надобность в форте для французской армии отпала. Он был выставлен на торги в 1962 году и продан частному лицу за 26 тыс. франков. В 1979 году обветшавший форт был перепродан за 1,2 млн франков местной общественной ассоциации, намеренной полностью восстановить его.
Начиная с 1980 годов форт стал широко известен сначала во Франции, а затем и во многих странах мира благодаря проводящимся на его территории развлекательным шоу. В частности, существующей и по сей день телепередачи "Форт Бойяр", в ходе которой проходят состязания участников по преодолению всевозможных препятствий и отгадыванию шарад. Часть вырученных от шоу средств направляется в последние годы на благотворительные цели.форт
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В мире , Франция
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