Россиянин арендовал «Форт Бояр» на свой юбилей

Российский олигарх арендовал «Форт Бойяр» для празднования юбилея

Российский олигарх арендовал форт Бойяр для празднования своего 50-летия, пишет ТАСС со ссылкой на французский журнал Paris Match.

По сообщению издания, бизнесмен праздновал юбилей со своими университетскими друзьями. На празднике он вместе с гостями опробовал более 30 испытаний, через которые проходят участники знаменитой телепрограммы «Форт Бойяр».

Paris Match не назвал имени бизнесмена, но сообщил, что он является владельцем крупной металлургической компании.

Форт Бойяр расположен у атлантического побережья Франции в проливе Антьош, между островами Иль-д’Экс и Олерон.

Строительство форта началось в 1801 году и закончилось в 1857 году. В 1990-е годы форт приобрел широкую известность благодаря проведению в нем одноименной телеигры.