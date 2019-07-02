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Китай призвал Россию и США разоружиться 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия и США должны встать во главе процесса ядерного разоружения. Такое заявление сделал официальный представитель министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан, передает ТАСС.
«Они [Россия и США] должны в доверительной и прозрачной манере продолжать сокращать ядерные арсеналы, что должно быть необратимым и верифицируемым процессом. Это, в конечном итоге, создаст условия для окончательного, полного и всеобъемлющего ядерного разоружения», — заявил дипломат на брифинге.
6 мая сообщалось, что Китай отказался участвовать в переговорах по новой ядерной сделке с Россией и США, инициатором которой выступает американский президент Дональд Трамп. Отмечалось, что, по мнению американского лидера, контроль над вооружениями должен распространяться на Россию и Китай и «все [их] оружие, все боеголовки, все ракеты».
3 мая МИД России выступил против договора о запрещении ядерного оружия.
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В мире , Дональд Трамп , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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