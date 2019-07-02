Ляшко грозит гражданской войной на Украине

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко считает, что на Украине начнется гражданская война, если власти разрешат иностранцам скупать украинские земли. Об этом во вторник, 2 июля, он рассказал во время своего выступления с трибуны Верховной Рады

«Черная туча надвигается на Украину. Мы на пороге гражданской войны из-за намерения (Владимира) Зеленского продать землю иностранцам. Вместе с (Петром) Порошенко и (Святославом) Вакарчуком в новом парламенте они первым же решением отменят мораторий на продажу земли — Зеленский уже пообещал это мировым лидерам и МВФ», — заявил Ляшко.

Ляшко опасается, что «землю не купят бедные украинские крестьяне — ее купят латифундисты и транснациональные корпорации, истощат соей и рапсом, сделают крестьян рабами на своей земле».