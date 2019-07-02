Президент Зеленский гастролирует за деньги

Когда выяснилось, что претензии нового украинского лидера на присутствие на саммите «большой двадцатки» в японской Осаке оказались иллюзорными, остряки во многих странах предложили ему отправиться в Страну Восходящего солнца с концертами. Мол, можно и денег для украинской казны заработать, и о себе напомнить в выигрышном амплуа.

Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. И вот выясняется, что находящийся сейчас с официальным визитом в Канаде Владимир Зеленский действительно готов выступать за гонорары. Нет, как известно, отставные политики, обладающие солидной репутацией, отнюдь не брезгуют дополнительными заработками, выступая по миру с лекциями о секретах своих грандиозных успехов и размещая свои комментарийные колонки сразу в нескольких глобальных изданиях. Но вот чтобы так, при должности? Тут у нового украинского лидера явное ноу-хау.

Между тем, по имеющимся сведениям, Владимир Зеленский приглашен выступить в Экономическом клубе. И на его соло заранее продаются билеты. Причем цена колеблется от 99 до 990 долларов. Видимо, она зависит от близости к сиятельной персоне и возможности задать вопрос, глядя прямо в глаза. Можно, конечно, предположить, что все вырученные средства пойдут не в президентский карман, а на цели благотворительности. Но ситуация, согласитесь, не совсем стандартная.

Понятно, что для нынешних украинских руководителей Канада — страна особая. И дело не только в том, что там проживает более шестисот тысяч потомков украинских эмигрантов и что представительница диаспоры возглавляет ныне канадское министерство иностранных дел. Немалая часть эмигрантов — потомки послевоенной волны переселения, когда за океан бежали пособники гитлеровцев, члены расстрельных команд Бабьего Яра и охранники концлагерей. И, естественно, и их потомки сохранили наследственную ненависть сначала к СССР, а потом и к России.

Более того, именно канадская диаспора стала поставщиком кадров для администрации сначала Ющенко, а потом и Порошенко. Да и идеологическое и культурологическое влияние эмигрантов на курс правительства Порошенко—Гройсмана всегда было значительно. Даже реформа украинского языка вдохновляется как раз заокеанскими диалектами. И, конечно, на образованных здесь же избирательных участках всегда голосовали за проведение самой жесткой и бескомпромиссной националистической политики.

Вот пред этой публикой и Владимиро Зеленский в погоне за голосами в преддверии грядущих выборов должен показать свой идеологический товар лицом. А значит, в чем-то даже перещеголять и Порошено, и Гриценко на поле «Украина превыше всего».

Ну, а если на таких гастролях можно еще и немного заработать, что ж хорошему актеру не привыкать.