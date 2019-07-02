Горы свернуть: Вакарчук назвал единственный способ вернуть Крым и Донбасс

Ставший политиком музыкант обозначил позицию своей партии как строительство справедливости на тех территориях, которые Украина сейчас контролирует, и заботу о людях, которые там живут.

«Они (жители Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) если увидят, что страна о них думает, будут готовы горы свернуть, чтобы Украина победила в противостоянии с агрессором (Россией. — Прим. ред.)», — уверен Вакарчук.

По его словам, это единственный для Украины способ вернуть Крым и Донбасс — показать их жителям истории успеха на подконтрольных территориях.