Крым и Донбасс сами вернутся на Украину, когда та начнет заботиться о людях. Об этом, как сообщает «Обозреватель», заявил лидер партии «Голос» и группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Ставший политиком музыкант обозначил позицию своей партии как строительство справедливости на тех территориях, которые Украина сейчас контролирует, и заботу о людях, которые там живут.
«Они (жители Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) если увидят, что страна о них думает, будут готовы горы свернуть, чтобы Украина победила в противостоянии с агрессором (Россией. — Прим. ред.)», — уверен Вакарчук.
По его словам, это единственный для Украины способ вернуть Крым и Донбасс — показать их жителям истории успеха на подконтрольных территориях.
В середине мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии «Голос» и намерении пойти с ней на выборы. С тех пор солист «Океана Эльзы» заявил, что нового президента Украины Владимира Зеленского «старая политика начала охватывать, как в тех фильмах про зомби», а также, например, обвинил Россию в «аннексировании российского Крыма».