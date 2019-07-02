Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Горы свернуть: Вакарчук назвал единственный способ вернуть Крым и Донбасс 

Рамблер 1 час назад
Фото: УНИАН
Крым и Донбасс сами вернутся на Украину, когда та начнет заботиться о людях. Об этом, как сообщает «Обозреватель», заявил лидер партии «Голос» и группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.
Ставший политиком музыкант обозначил позицию своей партии как строительство справедливости на тех территориях, которые Украина сейчас контролирует, и заботу о людях, которые там живут.
«Они (жители Крыма и Донбасса. — Прим. ред.) если увидят, что страна о них думает, будут готовы горы свернуть, чтобы Украина победила в противостоянии с агрессором (Россией. — Прим. ред.)», — уверен Вакарчук.
По его словам, это единственный для Украины способ вернуть Крым и Донбасс — показать их жителям истории успеха на подконтрольных территориях.
В середине мая Святослав Вакарчук объявил о создании партии «Голос» и намерении пойти с ней на выборы. С тех пор солист «Океана Эльзы» заявил, что нового президента Украины Владимира Зеленского «старая политика начала охватывать, как в тех фильмах про зомби», а также, например, обвинил Россию в «аннексировании российского Крыма».
Комментарии3
В мире , Владимир Зеленский , Святослав Вакарчук , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия утонула в рейтинге паспортов108
Зеленский гастролирует за деньги
Умирающая от рака Яковлева обратилась к СМИ
Boeing не удержался на полосе после посадки
Канделаки вспомнила Фрейда после казуса Вакарчука
Видео
00:26
Boeing не удержался на полосе после посадки
Происшествия
01:08
Губернатор нагрубил пострадавшим от наводнения
Общество
01:44
Названы «виновники» наводнения в Иркутской области
Происшествия
01:28
Скандал на перроне: Пугачева в Риге обошлась без авто
Шоу-бизнес
02:48
Рак вернулся? Филипп Янковский напугал фанатов
Шоу-бизнес
00:43
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон
Шоу-бизнес
02:54
Россия делает Зеленскому неоценимый подарок
Политика Статьи
01:06
Кружка Путина вызвала ажиотаж в Китае
В мире Общество
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:32
Павлиашвили вступился за Катамадзе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение