Зеленский вновь попросил Раду уволить Луценко и Климкина

«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», — говорится в письме в парламент от 1 июля.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.

6 июня Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.