Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Отмечается, что на пост главы МИД Украины Зеленский просит назначить Вадима Пристайко.
«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы», — говорится в письме в парламент от 1 июля.
30 мая президент Украины Владимир Зеленский обратился в Верховную раду для рассмотрения вопроса об увольнении Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Василия Грицака.
6 июня Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина.