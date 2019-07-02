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«Ползучий пророссийский реванш все очевиднее» 

Рамблер + ещё 6 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Готовность команды Владимира Зеленского позволить жителям Донбасса разговаривать по-русски делает «ползучий пророссийский реванш» на Украине очевиднее. Об этом в своем фейсбуке заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Вчера в интервью РБК-Украина глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан высказал личное мнение, что не возражает против присвоения русскому языку статуса регионального в Донбассе при условии, что регион вернется в состав Украины.
«Торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию», — считает Порошенко.
По его словам, «ползучий пророссийский реванш» на Украине становится все более очевидным, а его целью являются не Донбасс и даже не Крым, а вся Украина — ее возвращение в российскую сферу влияния.
По мнению Порошенко, Россия добивается этого, препятствуя вступлению Украины в НАТО и Евросоюз, так как понимает, что если Киев туда вступит, то мир, безопасность и независимость Украины будут гарантированы на 100%.
Комментарии9
В мире , Андрей Богдан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , НАТО , РБК-Украина
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