«Ползучий пророссийский реванш все очевиднее»

Вчера в интервью РБК-Украина глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан высказал личное мнение, что не возражает против присвоения русскому языку статуса регионального в Донбассе при условии, что регион вернется в состав Украины.

«Торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию», — считает Порошенко.

По его словам, «ползучий пророссийский реванш» на Украине становится все более очевидным, а его целью являются не Донбасс и даже не Крым, а вся Украина — ее возвращение в российскую сферу влияния.