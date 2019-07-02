Готовность команды Владимира Зеленского позволить жителям Донбасса разговаривать по-русски делает «ползучий пророссийский реванш» на Украине очевиднее. Об этом в своем фейсбуке заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.
Вчера в интервью РБК-Украина глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан высказал личное мнение, что не возражает против присвоения русскому языку статуса регионального в Донбассе при условии, что регион вернется в состав Украины.
«Торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию», — считает Порошенко.
По его словам, «ползучий пророссийский реванш» на Украине становится все более очевидным, а его целью являются не Донбасс и даже не Крым, а вся Украина — ее возвращение в российскую сферу влияния.