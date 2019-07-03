У Назарбаева появился собственный сайт

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев 20 марта сложил полномочия президента страны, но остался председателем партии Nur Otan, главой Совета безопасности страны, руководителем Ассамблеи народа Казахстана.

"Друзья, мы запустили наш сайт http://Elbasy.kz. Буду признателен всем, если вы оставите свои отзывы, замечания и предложения по новому сайту в комментариях к этой публикации", — написал Укибай в своем аккаунте в Twitter.

В опубликованном им видеоролике говорится, что на сайте размещены 3 гигабайта информации, 1,5 тысячи фото и более 2,5 часов видео, посвященных деятельности первого президента.

До настоящего времени информация о рабочих встречах, поездках, распоряжениях Назарбаева публиковалась на сайте президента страны.