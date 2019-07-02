Партия Зеленского открестилась от заявления главы его офиса

Стефанчук отметил, что заявление Богдана «не совсем коррелирует» с программой партии «Слуга народа». Для президентской партии «определяющим является положение» о том, что только украинский язык должен считаться «единственным государственным языком», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

Напомним, Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.