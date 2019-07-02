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Партия Зеленского открестилась от заявления главы его офиса 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Слова о региональном статусе русского языка в Донбассе являются личной позицией Андрея Богдана, который возглавляет офис президента Украины, заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.
Стефанчук отметил, что заявление Богдана «не совсем коррелирует» с программой партии «Слуга народа». Для президентской партии «определяющим является положение» о том, что только украинский язык должен считаться «единственным государственным языком», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.
Напомним, Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
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В мире , Андрей Богдан , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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