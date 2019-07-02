Heise (Германия): рейс МН17, и конца не видно

Heise (Германия) по поводу доклада Совместной следственной группы по расследованию обстоятельств этой катастрофы. Газета отмечает, что правительство Доказательства России в деле об авиарейсе МН17 не учитываются, пишетпо поводу доклада Совместной следственной группы по расследованию обстоятельств этой катастрофы. Газета отмечает, что правительство Малайзии упрекнуло группу в однобокости расследования. Следственная группа, подчеркивает издание, не проявила никакого интереса к версии России о причинах авиакатастрофы.

В ходе саммита «Большой двадцатки» Тереза Мэй , вскоре покидающая пост британского премьер-министра, обратилась к президенту России Владимиру Путину с вопросами по поводу «дела Скрипалей». Она утверждала, что есть «неопровержимые доказательства» того, что ответственность за это дело лежит на России, что оба подозреваемых в совершении покушения, которых разыскивает британская полиция, должны быть выданы Лондону, и что Москва должна прекратить вести себя так, как сейчас. Что на это ответил Путин, неизвестно. Ранее в одном из интервью он не стал развивать историю со шпионажем и просто сказал, что Скипаль, хотя и предатель, но уже понес наказание за это. По фотографиям нельзя сказать, чтобы позиции сторон сколько-нибудь сблизились, но Путин и Мэй пожали друг другу руки, как и полагается по протоколу.

Изначально не было уверенности в том, что Путин встретится также с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте (Mark Rutte). Тот хотел вновь затронуть тему сбитого над востоком Украины самолета, выполнявшего рейс МН17, в чем правительства Нидерландов, а также Австралии обвиняют Россию, согласно опубликованному еще в прошлом году докладу Совместной следственной группы по расследованию обстоятельств этой катастрофы (ССГ). В преддверии саммита ССГ назвала имена первых обвиняемых (одного украинца и трех россиян), которые в период, когда самолет был сбит, работали на военную разведку ГРУ или на ФСБ и, предположительно, отвечали за транспортировку ракеты «Бук» из Курска , где была дислоцирована 53-я бригада ПВО, в Первомайский.

Правительство Малайзии (эта страна также участвует в ССГ), в свою очередь, еще раньше упрекнуло группу в однобокости расследования. Так, малайзийский премьер Мохамед Махатхир (Mohamed Mahathir) заявил, что доказательства вины России отсутствуют. По его словам, следствие изначально возлагало всю вину на Россию. Этот упрек он повторил и после пресс-конференции представителей ССГ. Малайзию в состав группы включили лишь позднее, хотя был сбит именно ее самолет и на борту находились ее граждане (кстати, в отличие от Украины).

В преддверии саммита G20 глава МИД Малайзии Датук Сайфуддин Абдулла (Datuk Saifuddin Abdullah) в пятницу вновь выразил скептический настрой своего правительства. По его словам, несмотря на то, что были названы четверо подозреваемых, достоверных доказательств по-прежнему представлено не было. Есть также ряд вопросов по поводу инцидента, связанных, в частности, с тем, что Малайзия включилась в работу ССГ лишь через несколько месяцев. «Пока мы не видим конкретных доказательств вины четырех упомянутых лиц, мы исходим из того, что расследование не закончено», подчеркнул он. Правительство Малайзии, правда, все еще не пояснило, какие именно доказательства кажутся ему неубедительными, но ССГ, со своей стороны, уверяет, что еще не представила всех доказательств и что сделает это лишь в рамках соответствующего судебного процесса.

Встреча нидерландского премьера Рютте с Путиным действительно состоялась и якобы действительно была посвящена теме МН17, которая, по его словам, является «открытой раной» не только для Нидерландов. Впрочем, более подробно рассказать о содержании разговора с Путиным Рютте отказался. Обсуждение этой «болезненной темы» должно проходить «за закрытыми дверями», но он будет поднимать ее при каждой новой встрече с Путиным, заверил премьер.

ССГ обвиняет Россию в том, что та не хочет сотрудничать с группой, и это, в свою очередь, лишь подтверждает, что именно она несет ответственность за сбитый самолет. Российская сторона, в свою очередь, говорит, что ССГ, по сути, игнорирует информацию, предоставленную в ее распоряжение. Путин недавно повторил, что ССГ до сих пор не представила по-настоящему убедительных доказательств. У России есть, по его словам, собственная версия произошедшего, которую она представила, «но они не хотят нас слушать». Однако пока отсутствует «настоящий диалог», расследовать это дело не удастся. Короткую встречу Путина с Рютте в Кремле, видимо, сочли настолько несущественной, что даже не упомянули о ней.

Гектор Ребан (Hector Reban) еще раз собрал воедино ключевые моменты в изложении ситуации со стороны ССГ и британского интернет-издания «Беллингкэт» (Bellingcat). Он весьма скептически отозвался о позиции России, но признал, что записи телефонных разговоров не вносят ясности в ситуацию, и что их можно трактовать по-разному. По его словам, он даже не уверен, в том числе и после публикации доклада ССГ, что обнаруженные фрагменты ракеты действительно относятся именно к той ракете, которая сбила малайзийский «боинг». Россия утверждает, что это части ракеты «Бук», завезенной на Украину еще в 1986 году. Сомнения вызывают происхождение и время, когда были сделаны кадры транспортировки «Бука».

Интересно также, что нет ясности относительно расположения украинских ракет «Бук» в день трагедии. ССГ также не проявила интереса к информации, согласно которой, сепаратисты якобы заполучили украинскую систему «Бук» в свои руки. А еще группа ссылается на информацию американской стороны, которая может быть использована в суде. Так, власти США пришли к выводу, что ракета «Бук» была запущена в шести километрах к югу от Снежного, что соответствует утверждениям о том, что место запуска находилось неподалеку от Первомайского. «Дополнительно упоминается, что они уверены в том, что украинская ПВО не могла это сделать», — говорится в докладе ССГ. Это, по словам Ребана, единственное, что ССГ говорила об украинских «Буках».