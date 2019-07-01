Полиция Гонконга победила митингующих

Полиция Гонконга освободила здание парламента от протестующих. Об этом сообщает Hong Kong Free Press.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов вывели всех участников акции из здания. После этого они применили против людей слезоточивый газ.

15 июня власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов.

Ранее протестующие ворвались в здание местного законодательного совета. Они размахивали зонтиками, срывали со стен портреты и рисовали свои лозунги. После этого полицейские применили спрей, предположительно, перцовый газ, чтобы остановить пытающихся проникнуть в задние.

Стоит отметить, что Гонконг управляется отлично от Китая, однако власти города считаются подвластными Пекину.