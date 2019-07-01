Британия выйдет из СВПД, если Иран будет нарушать её условия

Великобритании Глава МИД Джереми Хант заявил, что Великобритания будет вынуждена выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. На такой шаг Лондон пойдёт в том случае, если Иран будет нарушать СВПД.

При этом дипломат подчеркнул, что ядерная сделка была верным решением, так как нынешняя ситуация была бы опаснее, если бы в распоряжении у Ирана было ядерное оружие.

Тем не менее сделка есть сделка, мы поддерживаем её и хотели бы её сохранить, поскольку не хотим, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие, — сказал Хант.

Глава Форин-офиса уточнил, что поддерживает заявление президента США Дональда Трампа о том, что причиной нестабильности на Ближнем Востоке являются террористы, которых спонсирует Иран, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал увеличение запасов низкообогащённого урана. Он заявил, что действия Тегерана не являются нарушением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.