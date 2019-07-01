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Совбез ООН прислушался к России по украинскому языку 

Газета.Ru + ещё 4 49 минут назад
Фото: РИА Новости
В Совбезе ООН решили прислушаться к России и провести заседание по Украине. Об этом рассказал председатель совета Густаво Меса-Куадра, передает ТАСС.
По его словам, вскоре Совбез проведет встречу, на которой обсудит принятие Украиной закона о госязыке.
"Она пройдет по запросу России 16 июля", — добавил Меса-Куадра.
Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.
Ранее сообщалось, что закон о госязыке опубликовали на Украине.
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В мире , Политика , Совбез ООН , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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