Совбез ООН прислушался к России по украинскому языку

По его словам, вскоре Совбез проведет встречу, на которой обсудит принятие Украиной закона о госязыке.

"Она пройдет по запросу России 16 июля", — добавил Меса-Куадра.

Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предполагает исключительное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Ранее сообщалось, что закон о госязыке опубликовали на Украине.