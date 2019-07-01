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Парламент Гонконга захватили протестующие 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Twitter Bloomberg
Участники акций протеста в Гонконге захватили здание парламента. Полиция им не мешала. Демонстранты приурочили выступления к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю. Также они выступают против принятия закона об экстрадиции.
Протестующие разрисовали здание парламента Гонконга граффити, а потом предприняли попытку ворваться в здание местного законодательного собрания. Штурм им удался. Сейчас несколько десятков демонстрантов прохаживаются по зданию, в том числе по сессионному залу, на головах у них желтые и белые каски, на плечи наброшены светоотражающие жилеты, сообщил сайт издания South China Morning Post.
Волнения начались в Гонконге в начале лета. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Протестующие считают, что если поправки будут приняты, Пекин сможет бороться с помощью этих нововведений с инакомыслием на полуострове.
Глава Гонконга Кэрри Лам уже объявила, что законопроект отложен на неопределенный срок. Она принесла извинения демонстрантам. Тем не менее протестующие уже потребовали ее отставки и полной отмены документа.
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В мире , Кэрри Лам , Гонконг , Китай , Великобритания
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