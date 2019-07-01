Парламент Гонконга захватили протестующие

Участники акций протеста в Гонконге захватили здание парламента. Полиция им не мешала. Демонстранты приурочили выступления к годовщине возвращения Великобританией Гонконга Китаю . Также они выступают против принятия закона об экстрадиции.

Протестующие разрисовали здание парламента Гонконга граффити, а потом предприняли попытку ворваться в здание местного законодательного собрания. Штурм им удался. Сейчас несколько десятков демонстрантов прохаживаются по зданию, в том числе по сессионному залу, на головах у них желтые и белые каски, на плечи наброшены светоотражающие жилеты, сообщил сайт издания South China Morning Post.

Demonstrators in hard hats yelled and chanted as they finally entered and then poured into the building’s legislative chamber.



One protester sprayed dark paint over the emblem of post-colonial Hong Kong #July1st #香港 #反送中 #七一 https://t.co/2Ujs5lXBQz pic.twitter.com/D0v47124Mo— Bloomberg (@business) 1 июля 2019 г.

Волнения начались в Гонконге в начале лета. Поводом для них стало рассмотрение поправок к закону об экстрадиции. Протестующие считают, что если поправки будут приняты, Пекин сможет бороться с помощью этих нововведений с инакомыслием на полуострове.