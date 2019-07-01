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Украина выдвинула новые обвинения главе ЛНР 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура Украины заявила, что против главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника будут выдвинуты новые обвинения по трем уголовным статьям. Об этом сообщает РИА "Новости".
Главу ЛНР подозревают в свержении конституционного строя, а также в захвате власти с применением насильственных действий.
Также Пасечника обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган отметила, что политик виновен в руководстве террористической организацией.
Леонид Пасечник вступил в должность главы ЛНР 21 ноября 2018 года.
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В мире , Украина , Леонид Пасечник , Лариса Сарган
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