МИД Британии поддержал право жителей Гонконга на протесты

«Вне (избирательной. — RT) кампании хочу подчеркнуть, что Британия непоколебимо поддерживает Гонконг и его жителей в годовщину (передачи региона Китаю. — RT). Насилие недопустимо, но жители Гонконга должны сохранить право на мирный протест, осуществляемый в рамках закона, как это сегодня продемонстрировали сотни тысяч храбрых людей», — написал Хант в Twitter.

Away from campaigning want to stress UK support for Hong Kong and its freedoms is UNWAVERING on this anniversary day. No violence is acceptable but HK people MUST preserve right to peaceful protest exercised within the law, as hundreds of thousands of brave people showed today. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 1 июля 2019 г.

Ранее толпа протестующих ворвалась в законодательную палату Гонконга после многочасовой акции протеста около здания. Участники беспорядков разбили стеклянные элементы здания и начали отрывать металлические элементы отделки.

Беспорядки происходят на фоне требований не принимать поправки к закону об экстрадиции, которые позволят передавать преступников и подозреваемых на материковую часть Китая в случае запроса.