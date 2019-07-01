Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе. Его заявление размещено на странице политика в Facebook.

По словам главы украинского государства, произошедшее — «позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе». Он отметил, что обстрел санитарного автомобиля является грубым нарушением норм международного права, и добавил, что Украина действует в его рамках. Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру».

Об обстреле санитарного автомобиля ранее сообщила пресс-служба штаба украинской Операции Объединенных Сил (ООС) в Донбассе. Согласно этому сообщению, в санитарный автомобиль «Хаммер», который выполнял задачу по эвакуации раненого, была выпущена противотанковая управляемая ракета.