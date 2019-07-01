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Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: REUTERS/GLEB GARANICH
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе. Его заявление размещено на странице политика в Facebook.
По словам главы украинского государства, произошедшее — «позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе». Он отметил, что обстрел санитарного автомобиля является грубым нарушением норм международного права, и добавил, что Украина действует в его рамках. Зеленский призвал США и Европу «должным образом отреагировать на действия, отнюдь не приближающие нас к миру».
Об обстреле санитарного автомобиля ранее сообщила пресс-служба штаба украинской Операции Объединенных Сил (ООС) в Донбассе. Согласно этому сообщению, в санитарный автомобиль «Хаммер», который выполнял задачу по эвакуации раненого, была выпущена противотанковая управляемая ракета.
В результате прямого попадания водитель автомобиля старший матрос Сергей Майборода погиб. Еще двое находившихся в автомобиле украинских военных получили ранения. Позже в больнице от полученных травм скончалась боевой медик и сержант Ирина Шевченко.
30 июня Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) объявила о завершении процесса разведения войск в районе Станицы Луганской. МИД Украины уведомил миссию о выполнении своих обязательств 29 июня, представители ЛНР сделали это на следующий день. Зеленский назвал это событие «первым небольшим реальным успехом».
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Комментарии2
В мире , Конфликты , Происшествия , Украина , Ирина Шевченко , Владимир Зеленский , Сергей Майборода , МИД , ОБСЕ
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