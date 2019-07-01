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Вакарчук случайно назвал Крым российским 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Солист группы «Океан Эльзы», лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук во время выступления в Харькове оговорился и заявил, что «Россия захватила российский Крым». Видео опубликовал YouTube-канал «Думки».
«После страшных событий на Майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — приводит слова Вакарчука «Обозреватель».
В комментарии изданию, певец и политик заявил, что его партия и он лично поддерживает целостность страны.
«Крым — украинский. Россия — агрессор и захватчик. Территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах», — сказал Вакарчук.
Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.
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Комментарии
В мире , Украина , Святослав Вакарчук , Республика Крым , Харьков
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