Вакарчук случайно назвал Крым российским

«После страшных событий на Майдане Незалежности, после революции достоинства, когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым, мы снова ждали перемен», — приводит слова Вакарчука «Обозреватель».

В комментарии изданию, певец и политик заявил, что его партия и он лично поддерживает целостность страны.

«Крым — украинский. Россия — агрессор и захватчик. Территориальная целостность и государственность Украины — это абсолютная ценность, которой мы не торгуем и не размениваемся ни при каких обстоятельствах», — сказал Вакарчук.

Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.