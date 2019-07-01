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Протестующие в Гонконге ворвались в здание парламента 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Участники акций протеста в Гонконге прорвались в понедельник в здание местного законодательного собрания, сообщает CNN.
Сообщается, что полицейским пришлось временно отступить от входа в здание законодательного собрания, однако удерживать позиции внутри него, пишет «Интерфакс».
При этом опрошенные телеканалом демонстранты заявили, что не знают, какие действия будут предпринимать, когда попадут в здание.
Немногим ранее городская администрация Гонконга впервые за всю историю города приняла решение об объявлении высшего (красного) уровня тревоги, а посетителей и сотрудников заксобрания пришлось эвакуировать, передает РИА «Новости».
Отмечается, что начавшиеся ранее протесты приобрели в понедельник особо агрессивный характер. Чтобы прорваться внутрь задания, протестующие били по закаленному стеклу металлическими защитными ограждениями, обломками труб и другими предметами, которые получилось достать.
Напомним, во второй половине июня в Гонконге возобновились массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции на материковый Китай.
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В мире , CNN , РИА Новости , Интерфакс , Гонконг
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