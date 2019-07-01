Латвия отказалась покидать ПАСЕ из-за России

Представитель МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевица заявила, что страна не хочет покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) из-за того, что в нее вернулась российская сторона, передает RT.

Представитель ведомства отметила, что Латвия не выходит из ПАСЕ, так как считает, что не нужно принимать "поспешных и радикальных решений". Выход из ПАСЕ может означать, что страна больше не сможет влиять на происходящее в ассамблее и принимать участие в дискуссиях.

Калниня-Лукашевица рассказала, что делегации предложили приостановить работу в ассамблее.

"Но это нужно очень тщательно оценить", — добавила Калниня-Лукашевица.

Ранее сообщалось, что Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России.