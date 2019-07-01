Зеленский потребовал наказать Климкина

Ранее Россия направила Украине ноту, призвав письменно гарантировать, что украинских моряков в случае выдачи будут судить на родине. МИД Украины ответил, что предложение РФ «обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей».

Зеленский после этого заявил, что не видел украинскую ноту и узнал о ней только из интернета. Зеленский отметил, что Климкин не счел нужным обсудить этот вопрос с президентом, хотя речь идет о безопасности и жизни украинцев. Он выразил опасение, что действия министра могут поставить под угрозу возвращение моряков.

Позже президент направил Гройсману письмо, в котором указал, что Климкин «лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере». Зеленский поручил начать в отношении министра дисциплинарное производство.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский снова направит в парламент представление об увольнении Климкина.

«Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан», — подчеркнул Богдан.

Сам Климкин говорил, что украинская нота зафиксировала только международно-правовую позицию Украины, не содержала «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов. По его словам, МИД были предоставлены полномочия на ведение дела моряков в международных судах, поэтому дополнительного согласования с президентом «в этом контексте» не требовалось.

30 мая Зеленский уже вносил в Верховную Раду представление об увольнении Климкина, однако документ не набрал в парламенте достаточного количества голосов.