Зеленский потребовал наказать Климкина 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Владимиру Гройсману привлечь к дисциплинарной ответственности главу МИД страны Павла Климкина. Как сообщает ТСН, Зеленский хочет наказать министра за несогласованный ответ на ноту России.
Ранее Россия направила Украине ноту, призвав письменно гарантировать, что украинских моряков в случае выдачи будут судить на родине. МИД Украины ответил, что предложение РФ «обостряет спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей».
Зеленский после этого заявил, что не видел украинскую ноту и узнал о ней только из интернета. Зеленский отметил, что Климкин не счел нужным обсудить этот вопрос с президентом, хотя речь идет о безопасности и жизни украинцев. Он выразил опасение, что действия министра могут поставить под угрозу возвращение моряков.
Позже президент направил Гройсману письмо, в котором указал, что Климкин «лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере». Зеленский поручил начать в отношении министра дисциплинарное производство.
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил, что Зеленский снова направит в парламент представление об увольнении Климкина.
«Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан», — подчеркнул Богдан.
Сам Климкин говорил, что украинская нота зафиксировала только международно-правовую позицию Украины, не содержала «никаких политических моментов» и принципиально новых вопросов. По его словам, МИД были предоставлены полномочия на ведение дела моряков в международных судах, поэтому дополнительного согласования с президентом «в этом контексте» не требовалось.
30 мая Зеленский уже вносил в Верховную Раду представление об увольнении Климкина, однако документ не набрал в парламенте достаточного количества голосов.