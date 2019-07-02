В центре Харькова установили виселицы с повешенными

Националисты в Харькове установили виселицы с чучелами повешенных местных депутатов, которые проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Об этом сообщают РИА "Новости".

Youtube/Lamin Sakho

В ходе перфоманса сторонники партии "Национальный корпус" поставили на площади городского совета виселицы и повесили на них чучела чиновников. Также они возложили венки и цветы с портретами депутатов у здания мэрии.

Согласование на проведение акции не было. В ней приняли участие около 30 человек.