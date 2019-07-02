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В центре Харькова установили виселицы с повешенными 

Газета.Ru + ещё 7 57 минут назад
Националисты в Харькове установили виселицы с чучелами повешенных местных депутатов, которые проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени маршала Жукова. Об этом сообщают РИА "Новости".
Youtube/Lamin Sakho
В ходе перфоманса сторонники партии "Национальный корпус" поставили на площади городского совета виселицы и повесили на них чучела чиновников. Также они возложили венки и цветы с портретами депутатов у здания мэрии.
Согласование на проведение акции не было. В ней приняли участие около 30 человек.
Ранее мэр города Геннадий Кернес утвердил решение городского совета о возвращении имени маршала Жукова проспекту.
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В мире , Видео , Геннадий Кернес , Харьков
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